Racic retido na Sérvia

O médio Uros Racic, do FC Famalicão, ainda não se juntou aos seus companheiros que, desde o início desta semana, retomaram os trabalhos.

O jogador foi autorizado pelo clube a viajar para o seu país natal, Sérvia, no início do surto para estar com a família. Mas, agora, devido às restrições existentes, Racic está retido na Sérvia, sem voo para regressar a Portugal. Mesmo impedido de trabalhar com o plantel, o médio não tem estado parado e tem feito questão de o demonstrar nas redes sociais, com a publicação de vários vídeos a treinar.