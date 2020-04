Racic entra no negócio Valência-Porto

O médio do Famalicão, Urus Racic, de 22 anos, pode entrar no negócio da compra de Diogo Leite, dos espanhóis do Valência ao FC Porto.

O jogador emprestado ao Famalicão surge, segundo a imprensa desportiva, como reforço do FC Porto para a próxima época, caso se confirme a venda do central portista ao clube espanhol.

Racic tem-se afirmado ao serviço do Famalicão, sendo um dos nomes de referência na 1.ª Liga Portuguesa. Dotado de boa técnica e compleição física, as suas características são muito apreciadas pelo emblema da Cidade Invicta.