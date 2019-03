Quinzena da Educação de 29 de abril a 17 de maio

Este ano, a Quinzena da Educação de Vila Nova de Famalicão realiza-se de 29 de abril a 17 de maio, com teatro, oferta de saídas profissionais, formação e qualificação, debate de ideias e convívio. Estarão envolvidas escolas, outros agentes da educação e, de uma forma geral, toda a comunidade.

Uma das atividades importantes é a Feira de Formação e Emprego que terá lugar nos dias 8 e 9 de maio, num espaço do Lago Discount, em Ribeirão. É uma oportunidade para toda a comunidade, que pode tomar contato com a rede de ensino e qualificação de Vila Nova de Famalicão, bem como com dezenas de empresas, que apresentarão as ofertas formativas e de emprego existentes.

Outra das atividades que mais mobiliza a comunidade na Quinzena da Educação é a Mostra de Teatro Escolar (MOTE). De 29 de abril a 17 de maio, será apresentada uma dezena de espetáculos teatrais, nos palcos da Casa das Artes (pequeno e grande auditórios) e do Centro de Estudos Camilianos.

Já as Jornadas Municipais de Educação estão programadas para o dia 10 de maio, às 21h00, e com a conferência “Libertem as crianças, mais risco, mobilidade, autonomia e participação”, de Carlos Neto, no auditório da CESPU. No dia 11 de maio, no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, entre as 9h30 e as 12h30, as jornadas prosseguem com um workshop para técnicos.

O Município vai avançar com a realização de um “bootcamp”, a 11 de maio, no Parque de Sinçães, como forma de efetivar o Encontro Concelhio das Associações de Pais com um programa de alto impacto.