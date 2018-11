Quim vence Prémio Excelência da Gala do Desporto

Joaquim Silva, conhecido no mundo do futebol por Quim, venceu, na noite passada, o Prémio Excelência, na Gala do Desporto de Famalicão, cerimónia que decorreu no pavilhão municipal. Ainda segundo votação do júri, o Famalicense Atlético Clube foi considerado o Clube do Ano, enquanto que a distinção de Dirigente foi para Rui Santos, ex-presidente do Riba de Ave Hóquei Clube, cabendo a Hugo Azevedo, também do RAHC, o título de Treinador do Ano.

Sofia Oliveira (Clube Desportivo de Guimarães (Kickboxing)/Vitória AC [Boxe]) e Flipe Gomes, da Gindança, receberam o troféu para atletas Revelação.

Já o Árbitro do Ano consagrou Teresa Oliveira, do Núcleo de Árbitros Futebol de Vila Nova de Famalicão, e o Evento Desportivo, segundo votação online, atribuiu a distinção ao Rali de Famalicão, um organização do Team Baia.

Ao longo de três horas centenas de atletas e dezenas de associações famalicenses desfilaram pelo palco, sendo distinguidos pelos seus títulos nacionais a internacionais.