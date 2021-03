Quim eleito o melhor guarda-redes da história do SC de Braga

O antigo guarda-redes Quim, natural de Famalicão, foi escolhido pelos associados do SC de Braga como o melhor guarda-redes que já passou pelo clube minhoto.

A iniciativa decorre no âmbito das comemorações do centenário do clube, em que os associados foram desafiados a eleger o melhor onze do clube e o melhor treinador.

O atleta famalicense esteve no clube 18 temporadas, quatro delas nos escalões de formação. Começou a carreira nos ‘guerreiros’ do Minho aos 14 anos, no plantel júnior. Nove épocas depois, aos 22, assume a titularidade no plantel sénior sob o comando dos espanhóis Fernando Castro Santos e Alberto Pazos. Em Braga permaneceu seis temporadas, rumando ao Benfica em 2004. Regressou a Braga em 2010, onde ficou mais três temporadas. Terminou a carreira em 2018, no Desportivo das Aves, já com 42 anos de idade.

Ao serviço dos minhotos ganhou uma Taça da Liga na época 2012/13. Venceu ainda dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça pelos ‘encarnados’ e uma Taça de Portugal pelo Aves.

A votação foi levada a cabo por via digital, através da aplicação oficial do clube, e através de boletim físico de voto, disponível aos sócios nas lojas oficiais. Decorreu de 11 de janeiro a 28 de fevereiro e os vencedores são anunciados durante este mês de março. Quim foi o primeiro nome tornado público.

Joaquim Manuel Sampaio Silva agradeceu a distinção através de um vídeo publicado nas redes sociais do emblema braguista.

(Foto: SC Braga)