O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) criou uma linha telefónica – 913 030 745 – especificamente para quem quiser contactar o Hospital com intenção de oferecer material ou para outros assuntos que não tenham a ver com saúde.

O objetivo é que as pessoas possam contactar o Hospital sem entupir as linhas telefónicas normais, que são usadas para fins de saúde.

Quer ajudar o Hospital contacte: 913030745