Quem passar a fronteira no Norte é obrigado a ficar 14 dias em quarentena

Todas as pessoas que cheguem à região do Norte, por fronteira terrestre, aérea ou marítima, provenientes do estrangeiros, independentemente da nacionalidade ou país de origem, têm que permanecer em isolamento profilático pelo período de 14 dias, a contar da data de entrada em Portugal.

Esta medida foi decretada pela Delegada de Saúde Regional Adjunta do Norte, Graça Alves, no âmbito da emergência de saúde pública relacionada com a pandemia Covid-19 e tem efeito imediato.

Esta determinação pode ser alterada em função da evolução epidemiológica na região Norte.