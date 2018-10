“Quedas, Tropeções e Trambolhões” em S. Cosme

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade, o Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme promove esta sexta-feira, pelas 20 horas, uma Ação de In(formação) e Sensibilização subordinada ao tema “Quedas, Tropeções e Trambolhões”, no salão paroquial da freguesia.

Esta ação é dirigida a toda a comunidade, em particular, para cuidadores e para todas as pessoas com mais de 65 anos que tenham a curiosidade de saber como evitar algumas situações que ponham em risco a sua saúde, sinais de alerta, bem como, formas de atuação com vista a melhorar o bem-estar físico, motor, cognitivo e emocional.

A entrada é gratuita. Participe!