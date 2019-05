Esta sexta-feira, há nova sessão do ciclo de cinema “Ambientar-se”. Desta feita, a iniciativa é para o público escolar e tem lugar nas instalações da Didáxis de Riba de Ave, a partir das 10 horas. “Que despoluição para o Rio Ave?” é o tema escolhido para o debate, que será dinamizado pela H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave e conta com Pedro Teiga, engenheiro ambiental e mentor do projeto “Os Nossos Rios”, lançado pela Câmara Municipal, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente.