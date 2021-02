Quatro pessoas perderam-se no Gerês, pediram ajuda e podem agora ser multadas

Um grupo de dois casais espanhóis perdeu-se no Gerês, ao início da noite deste sábado, acabando por pedir ajuda às autoridades de socorro e segurança para voltar para casa.

O resgate aconteceu com sucesso, depois das equipas terem percorrido 1h30 a pé até encontrarem as pessoas.

O grupo encontrava-se bem de saúde e, por isso, não houve necessidade de hospitalização.

Segundo o Semanário V a GNR do Gerês “está já a investigar a eventual violação do dever de confinamento e pagamento de multa por parte do grupo, uma vez que se tratam de estrangeiros”.