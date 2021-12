Quatro nadadores famalicenses na Seleção Nacional

A urgência do Hospital de Famalicão tem registado uma procura muito elevada nos últimos dias, levando a que, nesta terça-feira, o tempo de espera tenha chegado às 7 horas.

Fonte hospitalar avançou à Cidade Hoje que na raiz do problema está a falta de resposta da linha SNS24 ( 808 24 24 24 ). Os utentes, na sua grande maioria, com sintomas compatíveis à Covid-19, como não conseguem resposta via telefone, deslocam-se até às urgências e criam um cenário de autêntico caos no processo de admissão.

A situação com o atendimento do SNS24 já foi identificada pelo governo que prevê, nos próximos dias, um reforço de pessoal.

Apesar de tudo, as autoridades apelam para que as pessoas utilizem o 808 24 24 24 no caso de sintomas ligeiros compatíveis com o coronavírus, evitando deslocações e a sobrecarga dos serviços de urgência.