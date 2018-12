Quatro mil cabazes de Natal para famílias carenciadas

O bacalhau, o azeite e a aletria são ingredientes base para a ceia de Natal que a Câmara Municipal não quer que faltem na mesa dos famalicenses. O município está a distribuir cerca de 4 mil cabazes com estes ingredientes pelas famílias carenciadas do concelho, em articulação com as Juntas de Freguesia, as Comissões Sociais Inter Freguesias e as conferências vicentinas.

O gesto foi assinalado, simbolicamente, esta sexta-feira, com o presidente Paulo Cunha, a entregar cabazes aos autarcas da Oliveira S. Mateus, Carlos Pereira, e de Avidos, António Gomes.

A autarquia entrega os cabazes às Juntas, que tratam da sua distribuição e que, na maior parte dos casos, acrescentam outros bens alimentares. A sinalização das famílias carenciadas é feita pelas Juntas de Freguesia em articulação com as comunidades vicentinas e a Rede Social de Famalicão.

Com esta iniciativa social a autarquia investe perto de 65 mil euros, esforço que Paulo Cunha considera «absolutamente justificado». Este é, assegura, «mais um daqueles investimentos que, nas contas da autarquia, aparecem como despesa, mas que, na realidade, é um verdadeiro investimento social nas famílias e na coesão comunitária».