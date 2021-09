Quatro famalicenses nos nomeados finais d´O Minhoto

Os famalicenses Filipe Carneiro (APD Braga – Basquetebol em cadeira rodas) – desporto adaptado; João Tinoco (GD Natação de Vila Nova de Famalicão); Mafalda Guedes (Clube de Ténis da Maia) e a Escola de Atletismo Rosa Oliveira (Clube Fomento Desporto Jovem) estão nomeados para mais uma edição dos troféus desportivos O Minhoto.

Na gala final que vai decorrer no dia 13 de setembro, em Viana do Castelo, vão ser entregues 28 troféus em diferentes áreas, a um total de 86 nomeados oriundos de 20 concelhos da região Minho. Além dos atletas a premiar nas diferentes modalidades, são ainda contemplados árbitro, dirigente, treinador, evento desportivo, clube desporto escolar e clube fomento desporto jovem; bem como revelação, consagração, grande prémio do júri coletivo e grande prémio do júri individual para o qual estão nomeados Diana Durães (Natação), Rui Silva (Andebol), Salomé Rocha (Atletismo) e Teresa Portela (Canoagem) são os nomeados para o Grande Prémio do Júri Individual.