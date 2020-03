Quatro detidos por furto de metais não preciosos em fábrica de Lousado

Quatro homens, com idades entre os 21 e 52 anos, foram detidos esta terça-feira, pela GNR de Famalicão, pelo furto de metais não preciosos, na freguesia de Lousado.

Segundo informa o Comando Territorial de Braga da GNR, a detenção aconteceu no âmbito de uma ação policial. Os militares abordaram três dos suspeitos numa viatura cheia de metais não preciosos perto de uma fábrica e, posteriormente, verificaram a existência do quarto suspeito no interior das instalações. O homem foi encontrado com um carrinho de mão cheio de objetos da empresa.

O veículo onde seguiam foi apreendido e o material entregue ao legitimo proprietário.