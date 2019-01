Quatro atletas do AVC ajudam seleção a apurar-se para o europeu

Aline Timm, Bárbara Gomes, Joana Resende e Vanessa Rodrigues, do AVC, ajudaram a seleção nacional a apurar-se para o Campeonato da Europa. Esta quarta-feira, o conjunto orientado por Rui Moreira venceu, em Gondomar, a Geórgia, por claros 3-0 (25-19, 25-23 e 25-12). Bárbara Gomes, com 12 pontos, foi a melhor pontuadora do jogo que determinou o segundo lugar da seleção no grupo D e consequente apuramento histórico para o Europeu que vai realizar-se em quatro países – Polónia, Turquia, República Checa e Hungria – de 23 de agosto a 8 de setembro deste ano.

No final do encontro, Bárbara Gomes falou num «feito histórico para o voleibol português. Com trabalho, tudo se consegue e acredito que, continuando a trabalhar bem, vamos ter uma boa prestação no Europeu».

(Foto: Federação Portuguesa de Voleibol)