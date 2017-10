“QUANDO SOMOS BONS PARA OS OUTROS, SOMOS AINDA MELHORES PARA NÓS”

No ano letivo anterior, a comunidade educativa de Oliveira Santa Maria abraçou o projeto da HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária na recolha de material escolar para as crianças da Guiné Bissau. Para além do contributo material, os alunos ofereceram um desenho com mensagens para as crianças do país que receberam as suas dádivas. Na passada terça-feira, os responsáveis da Associação Humanitária compareceram na escola para retribuir o “mimo” dos alunos guineenses.