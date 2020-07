Quando mudar e quais são as precauções essenciais ao comprar um disco de travão?

Em geral, o sistema de travagem como um todo deve ser verificado a cada 10.000 quilómetros percorridos. No entanto, o disco do travão certamente chega ao fim de sua vida útil em cerca de 40 mil quilómetros. É necessário cumprir as instruções específicas de uso de cada fabricante.

Antes de mais nada, deve-se notar que não há tempo correcto para trocar os discos de travão, isso varia de acordo com muitos factores, como o modelo do carro, o uso/uso indevido do sistema de travagem, o tipo de direcção, se você dirige na estrada ou na cidade, etc. Tudo isso condicionará o enfraquecimento do disco e se será necessário trocá-lo.

Também vale a pena dizer que uma das maneiras mais simples de identificar discos ideais é procurar peças com as mesmas especificações de diâmetro e espessura que já foram instaladas anteriormente. Portanto, no momento da compra é necessário observar:

O tipo de disco: Os dois principais tipos de disco são ventilados e sólidos. Como você já sabe, é muito fácil identificar entre um e outro. Os ventilados são a união de dois discos planos com um espaço dentado entre eles, o que permite a passagem de ar e, consequentemente, o resfriamento da peça. Os sólidos são discos simples, planos e simples que não requerem entrada de ar. O posicionamento da conexão: se você não precisar substituir o conjunto completo, ou seja, os 4 discos, é importante saber quais rodas serão substituídas. Durante a compra, observe a posição do disco para o eixo traseiro ou dianteiro, conforme necessário. A espessura, tamanho e diâmetro do furo central: se você não tiver uma ambição específica, apenas deseja substituí-lo por uma peça equivalente, pode verificar o kit de disco atual instalado. Recomenda-se prestar muita atenção à espessura, verificar com uma fita métrica ou para maior precisão, usando um micrómetro. Também é importante observar o tamanho do disco através de seu diâmetro integral e do diâmetro do furo central, que deve ser consistente com o ajuste no cubo da roda. O número de orifícios de montagem: novamente, um critério de adequação para o veículo. Observar o número de furos no disco é essencial para o ajuste perfeito da roda do carro. Se as rodas tiverem quatro parafusos, o disco deverá ter o mesmo número de furos, neste caso, quatro.

Dessa forma, todos os discos de travão têm um limite mínimo de espessura que, quando excedido, deve ser alterado. Mesmo assim, às vezes é necessário trocar os discos de travão, mesmo que eles não tenham atingido o limite de espessura. Um dos casos é quando os discos são arranhados, geralmente devido ao atrito das pastilhas de travão não revestidas. Podemos saber se os discos de travão estão arranhados quando ouvimos barulho ao frear.

Segundo o site Turbo, a verificação da qualidade do óleo dos travões, é de extrema importância para uma boa e correta utilização do automóvel, sob pena de, num qualquer momento de necessidade, a travagem não ser tão eficaz, e tudo terminar num acidente.

Também é possível que os discos de travão se deformam devido ao superaquecimento ou até mesmo mudem de cor, portanto, eles devem ser substituídos. Isso ficará aparente ao dirigir devido a vibrações anormais do volante durante a frenagem. Essencialmente, qualquer dano ao sistema de travagem afetará seriamente a frenagem do carro. Portanto, ao analisar, é importante levar em consideração qualquer tipo de rachadura ou rachadura, na espessura do disco, no fluido e até em como sangrar o freio corretamente.

É importante observar que um disco danificado e um disco inadequado podem representar um grande perigo ao dirigir. Critérios como tamanho da peça, número de furos, tipos, espessura e até credibilidade da marca são críticos para a escolha do componente ideal.

Além do processo de seleção e compra, você deve tomar algumas precauções durante a instalação do componente. Um exemplo de precaução essencial é limpar a peça antes da instalação. Essa atitude simples evita o acúmulo de resíduos na região, evita a oxidação e evita as vibrações visíveis do pedal. Além disso, é necessário tomar precauções mesmo no torque aplicado durante o momento do aparafusamento, pois o excesso de força pode dobrar as peças.

Não faz sentido encontrar um disco com especificações adequadas e instalá-lo com cuidado, se a marca for de baixa qualidade. É importante comprar de vendedores confiáveis, como a loja de autopeças on-line, como www.motordoctor.pt ou lojas físicas. Portanto, é importante prestar atenção à reputação e credibilidade do fabricante da peça. O travão definitivamente não é uma piada. Qualquer dano, por menor que seja, afetará tanto a segurança quanto o bem-estar do motorista.