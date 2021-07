Quadrilátero Cultural apresenta peça em Landim

A peça “Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro”, da coreógrafa Vera Mantero acompanhada pelo Grupo Dançando com a Diferença chega a Famalicão no dia 22 de julho, quinta-feira, pelas 19 horas. O espetáculo vai ser exibido na Alameda do Mosteiro de Landim e é a proposta de Guimarães, no âmbito do projeto Quadrilátero Cultural.

«Esta peça é sobre o quê? Mais do que ser “Sobre” algo, ela deixa-se viver sob um regime de associações livres e frequentemente não-verbais que são para mim um retrato muito fiel de tudo o que vivi e vivemos no seio deste grupo», explicou, em comunicado, Vera Mantero. O espetáculo, uma coprodução da A Oficina – Centro Cultural Vila Flor, estreou em Guimarães, passou por Braga e vai ser apresentado em Famalicão. A peça vai ser exibida em Barcelos, a 30 de julho.