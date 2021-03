A Polícia de Segurança Pública já divulgou a lista de ações de fiscalização públicas que vão acontecer durante este mês de março.

Do plano faz parte uma ação no último dia do mês, 31 de março, em Vila Nova de Famalicão.

O radar móvel de controlo de velocidade vai ser colocado, uma vez mais, na variante nascente de Famalicão, a partir das 14h30 desse dia.