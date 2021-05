PSP revela lista de radares móveis que vão ser colocados nas estradas ao longo deste mês

A PSP já fez a divulgação da lista onde irão decorrer ações de fiscalização rodoviária neste mês de maio.

AÇORES

04/mai/21 13H00 Estrada Regional Terreiro das Covas – Angra do Heroísmo

14/mai/21 07H00 Estrada Regional Caminho da Cidade – Angra do Heroísmo

14/mai/21 07H00 Estrada Regional n.º 1 – Ilha do Faial

19/mai/21 13H00 Estrada Regional do Negrito – Angra do Heroísmo

19/mai/21 06H45 Eixo Sul/Norte (Lagoa/Ribeira Grande) – Ponta Delgada

20/mai/21 14H45 Av. Natália Correia – Ponta Delgada

21/mai/21 14H45 Eixo Sul – Ponta Delgada

24/mai/21 06H45 Calhetas – Rabo de Peixe – Ponta Delgada

25/mai/21 07H00 Estrada Regional S. José – Praia da Vitória

26/mai/21 14H45 Eixo Sul – Ponta Delgada

31/mai/21 13H00 Estrada Regional Stª Margarida – Praia da Vitória

AVEIRO

06/mai/21 14H00 Av. Europa – Aveiro

12/mai/21 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro – Aveiro

17/mai/21 08H00 Av. Universidade – Aveiro

19/mai/21 09H00 EN 109.4 – Espinho

19/mai/21 15H00 EN 109 – Ovar

20/mai/21 15H00 Rua das Águas – São João da Madeira

21/mai/21 08H00 Av. Europa – Aveiro

26/mai/21 09H00 Rua do Sobral – Ovar

26/mai/21 15H00 Av. 32 – Espinho

27/mai/21 09H00 Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

27/mai/21 15H00 Rua do Ameal – Santa Maria da Feira

BRAGA

05/mai/21 14H30 Circular Urbana – Guimarães

05/mai/21 15H00 Variante Cávado – Braga

11/mai/21 14H15 Circular Urbana – Guimarães

17/mai/21 08H00 Circular de Barcelos – Barcelos

19/mai/21 15H00 Av. Padre Júlio Fragata – Braga

Em F24/mai/21 08H30 Circular Urbana – Guimarães

BEJA

04/mai/21 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

12/mai/21 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

19/mai/21 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

25/mai/21 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja

BRAGANÇA

06/mai/21 08H00 EN 213 – Mirandela

07/mai/21 08H00 Av. das Cantarias – Bragança

20/mai/21 08H00 EN 15 – Mirandela

21/mai/21 08H00 Av. Abade de Baçal – Bragança

CASTELO BRANCO

03/mai/21 10H00 Av. Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

04/mai/21 08H30 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

12/mai/21 08H30 Av. Infante D. Henrique – Covilhã

28/mai/21 16H00 Av. Dia de Portugal – Castelo Branco

COIMBRA

04/mai/21 14H00 Av. Dr Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

05/mai/21 09H00 Av. da Lousã – Coimbra

12/mai/21 08H30 Av. Dr Mário Soares – Figueira da Foz

14/mai/21 09H00 Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

19/mai/21 15H00 IC-2 – Banhos Secos (S/N) – Coimbra

20/mai/21 08H30 Av. Dr Mário Soares – Figueira da Foz

24/mai/21 14H00 Ponte Edgar Cardoso (N/S) – Figueira da Foz

27/mai/21 15H00 Av. Inês de Castro – Coimbra

ÉVORA

10/mai/21 09H00 EN 114 – Av. Túlio Espanca ( Montemor-Évora ) – Évora

12/mai/21 10H00 EN 18 ao Gil – Estremoz

17/mai/21 09H00 EN 18 – Bairro do Frei Aleixo – Évora

24/mai/21 09H00 CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

27/mai/21 10H00 EN 18 ao Gil – Estremoz

28/mai/21 16H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

FARO

11/mai/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

12/mai/21 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

12/mai/21 15H00 Av. V6 – Portimão

13/mai/21 14H30 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

14/mai/21 16H30 Av. Heróis de 1808 – Olhão

18/mai/21 15H00 Av. V6 – Portimão

19/mai/21 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

21/mai/21 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

25/mai/21 10H00 Av. D. João VI – olhão

25/mai/21 10H00 Av. Fonte Coberta – Lagos

27/mai/21 09H00 Av. V2 – Portimão

LEIRIA

06/mai/21 09H00 Av. Monsenhor Bastos – Peniche

10/mai/21 08H30 Rua Central do Moinho de Cima – Albergaria – Marinha Grande

12/mai/21 08H30 EN 242 – Amieirinha/Moita (Estrada da Nazaré) – Marinha Grande

18/mai/21 14H00 Estrada do Imaginário – Imaginário – Caldas da Rainha

LISBOA

03/mai/21 14H00 Av. de Calouste Gulbenkian – Lisboa

05/mai/21 09H00 Rua Pedro Alves Cabral – Pontinha

05/mai/21 14H00 Rua José Afonso – Santo António dos Cavaleiros

10/mai/21 14H00 Av. Infante D. Henrique – Lisboa

14/mai/21 08H00 Av. Capitães de Abril – Mem Martins

14/mai/21 14H00 EN 250 – Baratã – Sintra

14/mai/21 20H00 EN 10 – Alhandra

18/mai/21 09H00 Av. Marginal – São João do Estoril

19/mai/21 14H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

25/mai/21 07H00 Av. da República – Oeiras

25/mai/21 13H00 EN 249-3 Porto Salvo (N/S) – Oeiras

29/mai/21 08H00 Av. Eusébio Silva Ferreira – Lisboa

MADEIRA

03/mai/21 07H00 Estrada Regional 227, n.º 33 (Tabua) – Ribeira Brava

06/mai/21 07H30 Av. Dr. Mário Soares – Concelho do Funchal

11/mai/21 14H00 VR1 – viaduto das Neves – Funchal

17/mai/21 14H00 Estrada da Fundoa – Concelho do Funchal

19/mai/21 14H00 Estrada do Aeroporto – Mãe de Deus – Caniço – Santa Cruz

24/mai/21 07H30 Estrada Monumental – Concelho do Funchal

26/mai/21 17H00 VE1 – Túnel do Cortado/VE1 Moinhos – Faial – Santana

28/mai/21 19H00 VR1 – Câmara de Lobos

PORTALEGRE

05/mai/21 08H30 Av. do Dia de Portugal – Elvas

14/mai/21 15H00 Av. do Dia de Portugal – Elvas

26/mai/21 14H00 Rua dos Almagres – Portalegre

28/mai/21 14H30 Av. Estramadura Espanhola – Portalegre

PORTO

04/mai/21 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira

10/mai/21 08H00 Estrada da Circunvalação – 14022 – Matosinhos

11/mai/21 20H00 Estrada da Circunvalação – 10012 – Porto

13/mai/21 08H00 Estrada Municipal Nº556 – Santo Tirso

17/mai/21 20H00 Rua Faria Guimarães – Porto

18/mai/21 08H00 Av. da Boavista – Porto

20/mai/21 14H00 Via Eng.º Edgar Cardoso – V.N. Gaia

24/mai/21 14H00 Av. Eng.º Duarte Pacheco – Baguim Monte

26/mai/21 14H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

28/mai/21 08H00 Estrada da Circunvalação – 9389 – Porto

31/mai/21 08H00 Rua Gomes Amorim – Póvoa de varzim

SANTARÉM

04/mai/21 14H00 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

05/mai/21 08H00 Barreira Alva – Torres Novas

07/mai/21 08H00 EN 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

12/mai/21 08H00 Rua da Escola dos Regentes Agrícolas – Santarém

18/mai/21 14H00 Av. Aljubarrota – Abrantes

20/mai/21 08H00 Av. Bombeiros Voluntários – Ourém

28/mai/21 08H30 Rua Serpa Pinto – Cartaxo

SETÚBAL

03/mai/21 14H30 EN 10 – Setúbal

07/mai/21 10H00 Av. do Mar – Amora

10/mai/21 09H00 Circular Externa – Montijo

19/mai/21 11H00 Av. do Bocage – Barreiro

20/mai/21 08H00 Av. Arsenal do Alfeite (Corroios/Almada) – Almada

VILA REAL

03/mai/21 14H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

05/mai/21 14H00 Rua Vasco Sameiro – Vila Real

13/mai/21 09H00 Rua Rainha Dona Mafalda – Chaves

19/mai/21 09H00 Av. da Unesco – Vila Real

27/mai/21 14H00 Av. da Europa – Vila Real

VIANA DO CASTELO

04/mai/21 09H00 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

12/mai/21 09H00 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

14/mai/21 09H00 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

19/mai/21 09H30 Av. 25 de Abril – Viana do Castelo

27/mai/21 21H00 Av. do Meio-Areosa – Viana do Castelo

VISEU

01/mai/21 08H00 Av. Dr Alexandre Alves- Viseu

11/mai/21 10H00 Av. D. Egas Moniz – Lamego

13/mai/21 09H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso- Viseu

20/mai/21 08H00 Av. D. Afonso Henriques – Viseu

25/mai/21 08H00 Av. da Europa – Viseu

28/mai/21 14H00 Av. D.Egas Moniz – Lamego