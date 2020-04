PSP põe cobro a rixa entre grupos rivais e apanha armas ilegais

A PSP encontrou duas pistolas de calibre 7,65 mm, para além dos respetivos carregadores, e um total de quarenta e seis munições de calibre 7,65 mm todas por deflagrar, no decurso de uma investigação que visou impedir uma rixa entre dois grupos – um Famalicão e outro de Braga.

A PSP teve conhecimento que, ao final da tarde de domingo houve uma contenda entre indivíduos residentes nas cidades de Vila Nova de Famalicão e de Braga e que, durante a noite, estaria “marcado” novo encontro entre os grupos.

Na sequência da informação, foi efetuada uma ação de controlo na Nacional 14, sentido Braga / VN Famalicão e, pelas 2 da madrugada desta segunda-feira, foi intercetada uma viatura.

No interior estavam três pessoas, residentes em Braga – uma delas do sexo feminino – com idades compreendidas entre os 49 e os 38 anos, que não apresentaram qualquer justificação para se ausentarem das suas residências.

Com base na informação que a PSP dispunha, foi efetuada revista aos indivíduos e, na posse mulher, foram detetadas duas pistolas de calibre 7,65 mm, para além dos carregadores das pistolas, foram ainda encontrados mais três carregadores e quarenta e seis munições de calibre 7,65 mm todas por deflagrar.

A mulher foi detida e os homens que se encontravam na sua companhia foram notificados da proibição de se ausentarem das suas residências e de circularem em concelho distinto do da área de residência.