PSP já divulgou onde vai estar com radares neste mês de dezembro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou os locais por distrito, com as respetivas datas, onde vai neste mês de dezembro efetuar ações de fiscalização da velocidade na estrada. As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção “Quem o avisa…”

Tome nota dos locais e das datas para não ser apanhado por nenhum radar:

AÇORES

05/dez/19 13H00 Av. Príncipe do Mónaco – freguesia de Sta Clara

13/dez/19 08H00 Estrada Regional – freguesia da Candelária

AVEIRO

10/dez/19 09H00/12H00 Espinho – Estrada são Tiago/Silvalde

26/dez/19 07H45/12H00 Aveiro – EN 16 Km 0,5

BEJA

06/dez/19 14H30 Av. Salgueiro Maia – Beja

17/dez/19 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja