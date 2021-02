O comando distrital da PSP mantém particular atenção no apoio à população e fiscalização ao cumprimento das normas do Estado de Emergência.

De sexta-feira a domingo, a PSP levantou cerca de 60 autos de contraordenação, resultantes da fiscalização das atividades económicas e das condutas individuais. Foi, ainda, encerrado um estabelecimento comercial, por incumprimento das normas estabelecidas.