PSP detém famalicense de 27 anos que terá forçado homem de 60 a dar carteira

Um famalicense, de 27 anos, e outras duas pessoas, foram detidas na noite deste domingo, na cidade do Porto, pela suspeita suspeita de estarem envolvidos no roubo de uma carteira a um homem de 60 anos.

Os agentes foram informados pela vítima, um cidadão de 60 anos, de que, momentos antes, os suspeitos o haviam coagido a efetuar a entrega de uma carteira e de uma quantia monetária, pretendendo ainda obrigá-lo ao levantamento de outra quantia monetária junto de uma caixa ATM

Comunicado PSP

O homem de Famalicão atuou em conjunto com outros dois jovens, um rapaz de 18 anos e uma rapariga de 19, ambos com residência na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

A detenção aconteceu na Rua da Trindade, na invicta, cerca das 22h45.

A carteira, bem como o dinheiro, foram entretanto entregues à vítima.