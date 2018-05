PSP detém 15 pessoas por conduzirem sob o efeito de álcool

A PSP deteve, este fim de semana, 15 pessoas por conduzirem sob o efeito de álcool. As detenções aconteceram em Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Braga.

De acordo com um comunicado enviado pelas autoridades à CIDADE HOJE, os suspeitos têm entre 21 e os 64 anos e apresentaram uma taxa de alcoolemia entre os 1,22 e os 2,19 g/l no sangue quando submetidos ao teste do álcool.

Os detidos, 13 homens e duas mulheres, foram notificados a comparecerem nos Serviços do Ministério Público junto ao Tribunal Judicial das respetivas cidades