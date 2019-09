PSP de regresso às escolas com o arranque do ano letivo

Com a abertura do ano letivo está de regresso o programa Escola Segura da PSP.

Esta ação de proximidade junto dos estabelecimentos de ensino tem por objetivo a proteção dos alunos face a eventuais situações de perigo e criminalidade.

No ano letivo passado, a PSP efetuou 306 ações nas diversas escolas do concelho de Vila Nova de Famalicão, entre visitas, demonstrações, atividades de sensibilização para os diversos perigos que os jovens podem encontrar no dia-a-dia.

Apesar deste programa, a PSP recomenda aos encarregados de educação que conheçam o horário escolar dos filhos, os percursos que estes utilizam diariamente, os locais que frequentam fora dos tempos letivos e conhecer os amigos mais próximos.

Às crianças também é aconselhado que não mostrem objetos de valor, que não aceitem boleias de desconhecidos, que não frequentem zonas pouco iluminadas / desertas, que peçam ajuda em caso de necessidade e que informem os pais sobre o que entendam ser suspeito de algo que possa ser perigoso.