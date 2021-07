PSP continua com o Programa Estou Aqui Crianças

O programa Estou Aqui Criança, que tem como principal objetivo agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família, continua vigente, alerta o Comando Distrital de Braga da PSP.

As pulseiras Estou Aqui destinam-se a crianças com idades entre os 2 e os 10 anos e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais. São válidas em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal como não residentes (por exemplo, em férias).

Pode pedir no site da PSP, através do link https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/index.htm ou numa esquadra da PSP.

As pulseiras da edição anterior, cuja validade terminou a 31 de maio, permanecem válidas até 31 de dezembro.