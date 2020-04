O Comando Distrital da PSP de Braga relembra que, a partir das 00H00 desta quinta-feira, dia 9 de abril, até as 24H00 do dia 13 de abril, não pode circular para fora do concelho de residência.

Durante este período, os cidadãos que se encontrem no exercício das suas funções, devem circular com uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais.