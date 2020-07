PSP atenta aos festejos desportivos

A Polícia de Segurança Pública apela a todos os cidadãos que, não obstante a preferência clubística, cumpram de forma muito rigorosa as indicações das autoridades de saúde e o quadro legal em vigor.

Atendendo à crise pandémica, a PSP recorda que os ajuntamentos não são permitidos por constituírem um potencial foco de contágio. Os adeptos que, pretendendo comemorar na via pública, não deverão frequentar locais onde não seja possível manter de forma permanente o distanciamento social.

A PSP está atenta ao final do campeonato nacional, prometendo estar junto da população nos locais públicos, contribuindo, em colaboração com as demais entidades com competência nesta área, para a observação das recomendações das autoridades de saúde por parte de todos os cidadãos.

A PSP apela, assim, que o contexto desportivo, em particular o futebol, não seja uma exceção às regras de saúde pública, pelo impacto que poderá ter na vida de cada um e, consequentemente, de familiares e amigos.