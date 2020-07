PSP alerta para o cumprimento das regras da DGS

O Comando Distrital da PSP de Braga, relembrando as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), lembra que há situações nos estabelecimentos comerciais e na via pública que incorrem em contraordenação, com coimas associadas.

É o caso do distanciamento físico nos estabelecimentos abertos ao público, a não utilização de máscaras ou viseiras nos estabelecimentos comerciais e nos transportes públicos de passageiros, a realização de celebrações com aglomerados de pessoas, o incumprimento das regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.