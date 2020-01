PSD vai a votos e Paulo Cunha é candidato

Estão marcadas para segunda-feira, 3 de fevereiro, as eleições para a Mesa da Assembleia e Comissão Política da secção de Vila Nova de Famalicão do Partido Social Democrata e o atual presidente da concelhia, Paulo Cunha, é candidato a mais um mandato.

O ato eleitoral decorrerá entre as 18 e as 20 horas, na sede do partido, na Rua Adriano Pinto Basto. As listas candidatas devem ser entregues na sede ao presidente da Mesa, ou a quem estatutariamente o possa substituir, até às 24 horas desta sexta-feira, 31 de janeiro.

Podem exercer o direito de voto todos os militantes com quotas regularizadas.