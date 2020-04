PSD regressa com “Segundas na Sede” mas online

Em formato online, as conversas das “Segundas na Sede”, promovidas pelo PSD de Vila Nova de Famalicão, regressam na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, às 21 horas.

O tema é o teletrabalho, algo com o qual os trabalhadores estão mais familiarizados desde que foi decretado o estado de emergência.

A iniciativa vai decorrer online, com transmissão na plataforma Zoom, através do link https://zoom.us/j/98747906921.

A técnica e formadora na área da Gestão de Recursos Humanos Paula Fernandes é a oradora convidada desta sessão, promovida pelos TSD – Trabalhadores Social-Democratas.

Recorde-se que desde outubro do ano passado que todas as segundas-feiras são dias de debate e reflexão na sede do PSD de Vila Nova de Famalicão, na Rua Adriano Pinto Basto.

A iniciativa é organizada, de forma rotativa, pelas quatro secções do PSD local (ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas, e TSD – Trabalhadores Social Democratas).