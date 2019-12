PSD regressa com debates em janeiro

Até ao momento, a concelhia do PSD já realizou nove tertúlias nas “Segundas na Sede”. Já foram abordados assuntos como a saúde, a degradação dos serviços públicos, o marketing, os salários, a violência, entre outros. «No Partido Social Democrata, estamos habituados a preparar os embates eleitorais de uma forma positiva, construtiva e através da força das nossas ideias. Queremos ouvir ao máximo a nossa comunidade, para continuarmos a ser o partido com melhores condições para governar Vila Nova de Famalicão», explica Paulo Cunha, presidente da concelhia do PSD.

A iniciativa arrancou em outubro, com portas abertas à comunidade. Os debates acontecem todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas. “A Prevenção da Violência” foi o mote para a conversa da passada segunda-feira, dia 9 de dezembro. A tertúlia foi dirigida pela coordenadora da Associação Projeto Gritar, Susana Vilarinho. “O Segundas na Sede” regressa no dia 13 de janeiro de 2020, depois de uma pausa natalícia, com novos temas e novos contributos.

Estão envolvidas as quatro secções do PSD local (ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas, e TSD – Trabalhadores Social Democratas).

O presidente da concelhia do PSD traça um balanço positivo dos debates, porque têm «conseguido conquistar várias franjas da sociedade famalicense para a participação cívica».