PSD promove debate sobre Segurança e Saúde no Trabalho

Segurança e Saúde no Trabalho é o tema da primeira tertúlia do ano organizada pelo PSD. O programa “Segundas na Sede” regressa segunda-feira, dia 13, as 21 horas, na sede do partido, Rua Adriano Pinto Basto.

O convidado desta que é a 10.ª tertúlia é Pedro Santos, licenciado em Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho e em Engenharia de Segurança pelo ISMAI e formador certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Os debates têm envolvido as quatro secções do PSD local (ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas, e TSD – Trabalhadores Social Democratas).

A saúde, a degradação dos serviços públicos, o marketing, os salários e a violência foram alguns dos temas abordados nas últimas sessões das “Segundas na Sede”.