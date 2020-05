PSD promove conversa sobre a sustentabilidade social

“Sustentabilidade Social” é o tema da próxima sessão das “Segundas na Sede”, tendo como oradora Helena Correia, diretora do Curso Técnico de Geriatria da Didáxis e membro do projeto Cuidar Maior, criado para dar informação, disponibilizar formação e responder a todas as necessidades do cuidador informal.

Esta sessão é promovida pelas MSD – Mulheres Social Democratas e decorrerá a partir das 21 horas de segunda-feira, 11 de maio, na plataforma Zoom, com transmissão em direto na página de Facebook do PSD de Vila Nova de Famalicão.

A participação na conversa através do Zoom carece de inscrição prévia. Os interessados devem efetuar o pedido através do envio de uma mensagem privada para a página de Facebook do PSD, em www.facebook.com/PSDVNFamalicao/