PSD ouve militantes em tempo de Covid

Na noite do dia 21 de maio, pelas 21 horas, reúne a Concelhia do PSD para analisar a situação política.

O plenário decorre através do Zoom – plataforma que estará disponível para os eleitos – e terá transmissão em direto na página de Facebook do PSD. Durante os trabalhos os militantes podem colocar questões à mesa do plenário em tempo real, através do envio de mensagem privada para o Facebook, perguntas que serão colocadas pelo presidente da mesa ao presidente do partido, se for caso disso.

Este plenário extraordinário é justificado pelo contexto de exceção provocado pela pandemia da Covid-19 «que motiva novos desafios para os partidos políticos, assim como para toda a sociedade. As estruturas partidárias têm que estar preparadas para serem as primeiras defensoras dos interesses coletivos e individuais e é seu dever dar contributos para a defesa da saúde pública e para a salvaguarda dos direitos e deveres de todos», justifica o presidente da Comissão Política Concelhia, Paulo Cunha.