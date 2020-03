PSD de Famalicão suspende “Segundas na Sede”

A Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Nova de Famalicão adiou a realização das próximas duas sessões da iniciativa “Segundas na Sede”, agendadas para os dias 16 e 23 de março, face às recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) relativamente ao COVID-19.

A decisão de retomar a iniciativa, que nos últimos meses tem mobilizado a sociedade famalicense em vários debates e reflexões, será ponderada após esse período.

Esta decisão da concelhia está em sintonia com as recomendações da Comissão Municipal de Proteção Civil de Famalicão e da DGS e respeita a recomendação da Comissão Política Nacional do PSD a todas as estruturas do partido para que “não realizem reuniões ou Assembleias até nova orientação”.