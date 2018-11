PSD de Famalicão avança com encontros nas freguesias

O Partido Social Democrata de Vila Nova de Famalicão inicia esta semana um novo ciclo de proximidade com os cidadãos famalicenses, muito particularmente, com os seus militantes e simpatizantes. Este novo roteiro, lançado pelo presidente da concelhia, Paulo Cunha, arranca amanhã, quarta-feira, 7 de novembro, pelas 21h00, em Vilarinho das Cambas, na sede da Junta de Freguesia. O objetivo destes encontros passa pelo estabelecimento de um diálogo entre a direção do partido e as comunidades locais, procurando-se uma auscultação e reflexão conjunta com vista a um fiel e rigoroso diagnóstico do concelho, das suas mais-valias e necessidades. A segunda sessão deste ciclo de encontros decorre esta sexta-feira, 9 de novembro. Será em Requião, às 21h00, também na sede da Junta de Freguesia.