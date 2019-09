A Comissão Política Concelhia do PSD de Famalicão vai assinalar o Dia Europeu Sem Carros, domingo, dia 22, com um passeio de bicicletas pelas estradas nacionais 204 e 206, com saída de Joane.

O objetivo é chamar a atenção para o «mau estado do piso destas duas artérias nacionais em território famalicense e para a necessidade de uma intervenção que inclua a preocupação pela circulação de bicicletas».

Os social-democratas encontram-se às 9h30, no antigo campo da feira de Joane. Pretendem percorrer os 12 km até Famalicão, prosseguindo pela Estrada Nacional 204 até Brufe pela Avenida 9 de Julho, onde têm ocorrido diversos acidentes graves nos últimos meses.

Jorge Paulo Oliveira, o primeiro candidato famalicense do PSD pelas listas de Braga, diz que esta «é uma iniciativa com causas» e desafia os cidadãos do concelho «a tomarem uma atitude».

O passeio é de baixa dificuldade, não carece de inscrição e não assegura seguro de acidentes pessoais.