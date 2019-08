PSD arranca com a pré-campanha para as eleições de outubro

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco é o local escolhido pela Concelhia do PSD para o arranque da pré-campanha para as Eleições Legislativas de 6 de outubro, com a apresentação dos dois candidatos do concelho que integram a lista pelo distrito de Braga.

A sessão, marcada para a próxima segunda-feira, 2 de setembro, às 18h30, conta com o cabeça de lista distrital, André Coelho Lima, e dos candidatos famalicenses Jorge Paulo Oliveira, 5.º lugar da lista, e de Paula Cristina Santos, em 17.º lugar, que serão apresentados por Paulo Cunha, presidente da Concelhia e mandatário de Famalicão para as Legislativas.

A apresentação dos candidatos abre um ciclo de visitas ao movimento cívico e associativo famalicense para auscultação das dinâmicas e necessidades das instituições. Envelhecimento, saúde mental e dependências, deficiência e crianças e jovens em risco, são os temas escolhidos para a primeira semana de trabalho dos candidatos.

Jorge Paulo Oliveira é advogado e foi eleito deputado à Assembleia da República nas últimas duas legislaturas. Foi vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com os pelouros do Urbanismo, Habitação, Reabilitação Urbana, Trânsito e Transportes, no mandato 2002-2005, e com os pelouros da Habitação, Família, Juventude, Desporto, Trânsito e Transportes, no mandato 2005-2009. Foi vice-presidente da Câmara Municipal entre 2002 e 2006. É presidente da Assembleia da União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, membro do Conselho Nacional dos Autarcas Social Democratas, vice-presidente da Comissão Politica Concelhia do PSD de Vila Nova de Famalicão e deputado à Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão

Natural de Ribeirão, Paula Cristina Santos é professora e assume a presidência do núcleo do PSD local.