PS vence eleições para o Parlamento Europeu

O Partido Socialista venceu as eleições para o Parlamento Europeu, com 33,39 por cento dos votos e elegeu 7 deputados. O PSD, com 21,94 por cento elegeu 4 e o BE, a terceira força política mais votada, 9, 82, elegeu dois deputados.

A CDU, com 6,88 por cento; CDS, com 6,19, e o PAN, com 5,08 por cento, elegeram 1 deputado cada.

No concelho de Vila Nova de Famalicão o PS manteve a tendência nacional, com 33,26 por cento, seguido do PSD com 25,23 por cento. O cabeça de lista do CDS, Nuno Melo, fez valer a sua condição de ser um famalicense, e levou o CDS aos 12,72 por cento.

O BE teve 7,26 por cento e o PAN, com 3,91, ultrapassou a CDU que apenas colheu 3,19 por cento dos votantes.

Num ato eleitoral com uma abstenção recorde, cerca de 70 por cento no total nacional, em Famalicão a abstenção não chegou aos 60 por cento, cifrando-se em 59,24 por cento.