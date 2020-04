PS sugere medidas adicionais ao plano da Câmara Municipal

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, apresentou esta terça-feira um conjunto de medidas que vai implementar no âmbito da epidemia do Covid-19. O PS diz-se, em comunicado, disponível para as apoiar caso o executivo as entenda submeter a votação.

Os socialistas recordam que já na reunião de Câmara de 19 de março, apresentaram «propostas concretas» e ficariam «agradados» se as mesmas fossem aceites pelo Município, «como é o caso da redução da tarifa da água».

O PS defende a rápida implementação de uma bolsa de voluntariado de apoio aos seniores que vivem isolados, aos cidadãos com necessidades especiais e às famílias e instituições de acolhimento de crianças, jovens e idosos que se encontram com falta de pessoal.

Outra medida está relacionada com as refeições dos profissionais da “linha da frente”, propondo que o Município estabeleça contactos e parcerias com os restaurantes locais para que os mesmos forneçam as refeições necessárias aos vários profissionais, naquilo que também é uma medida de estímulo à economia local.