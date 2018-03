PS, PSD e CDS chumbam Carnaval como feriado obrigatório

Dois meses depois de terem baixado à comissão sem votação, para se tentar um consenso, os votos do PCP, BE, PEV e PAN foram insuficientes para aprovar os dois projetos.

O PS juntou-se esta sexta feira ao PSD e CDS para chumbar dois projetos de lei, do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), para tornar feriado nacional a terça-feira de Carnaval.

