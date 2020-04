PS pede plano de ação para o transporte escolar

O Partido Socialista propõe ao Município de Vila Nova de Famalicão a criação «urgente de um plano de acção para o transporte escolar precavendo, desde já, a possível reabertura das aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º anos».

Ainda são desconhecidas as diretivas do Ministério da Educação sobre a eventual reabertura das aulas presenciais, mas o PS, liderado por Eduardo Oliveira, garante que é conveniente «que a Câmara Municipal se previna atempadamente para organizar o transporte escolar, promovendo as condições adequadas de distanciamento nos autocarros e, se necessário, reforçar a frequência das viagens».