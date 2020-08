PS Famalicão «satisfeito» com reconhecimento da ONU à Câmara Municipal

Em comunicado emitido esta sexta-feira, o Partido Socialista manifesta «a sua satisfação pelo facto de o concelho de Vila Nova de Famalicão ser reconhecido pela ONU», a propósito da medida de apoio às rendas, adotada pela Câmara Municipal no âmbito do combate à Covid-19. A par da satisfação, os socialistas apelam ao presidente do município, Paulo Cunha, «para que desenvolva novas medidas de apoio social e económico municipal, prevendo os tempos difíceis que se avizinham, decorrentes da pandemia».

Eduardo Oliveira, líder concelhio, manifestou «natural satisfação pela ONU reconhecer como positiva uma das medidas aprovadas pela Câmara Municipal sobre um tema que o PS tem alertado desde março: a necessidade de acautelar o direito à habitação aos mais afetados pela crise».

De resto, assinala o dirigente, o PS «tem adotado uma atitude muito positiva desde o início da pandemia, com a apresentação de propostas de combate ao vírus e, também, com propostas para minimizar os efeitos económicos da crise». Esta postura «positiva e construtiva, é para continuar», promete Eduardo Oliveira. Só assim, acredita, «podemos conseguirmos o melhor para os famalicenses, ainda que a coligação continue a reprovar as nossas propostas».