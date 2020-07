PS Famalicão quer saneamento básico em todas as freguesias do concelho

A concelhia de Vila Nova de Famalicão do Partido Socialista, em comunicado enviado às redações neste sábado, apelou à Câmara Municipal para que se faça o investimento necessário para a realização da cobertura total da rede de saneamento básico em todas as freguesias do concelho.

“O saneamento básico é uma condição essencial de saúde pública e um indicador da qualidade de vida e ambiental de um território. Nunca como agora os portugueses estiveram tão conscientes destas condições, pelo que é fundamental que em Vila Nova de Famalicão sejam assumidas como prioritárias.”

Comunicado PS