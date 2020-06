PS Famalicão quer mais transporte público

O Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão assume, em comunicado, que tem recebido inúmeras queixas de famalicenses descontentes com os horários dos transportes públicos rodoviários promovidos pelas empresas Arriva e Transdev. Garantem os socialistas que as queixas dizem respeito à escassez de viagens.

Depois de, a 29 de maio, ter terminado o período contratual entre a Câmara Municipal e a Arriva, «para assegurar os serviços mínimos de transporte», o PS considera urgente que a autarquia analise o problema e, em conjunto com as empresas, «sejam adotadas as melhores respostas alternativas, capazes de restituir a normalidade»..

O PS Famalicão entende «que este é o momento oportuno para que o município assuma os novos desafios da mobilidade como questão prioritária e elabore um Plano Municipal de Transportes capaz de dar resposta às necessidades dos famalicenses».