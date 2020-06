PS Famalicão ouve empresários

O Partido Socialista continua a promover contactos junto de diversas entidades com o objetivo de aferir os efeitos sociais e económicos da crise provocada pela pandemia Covid-19.

Depois de contactos com instituições particulares de solidariedade social, os socialistas desenvolvem, agora, contactos de cariz empresarial e económico com o objetivo de aquilatar os efeitos da crise e perspetivas para o futuro.

«Ouvir os empresários, perceber as dificuldades e entender as questões de empregabilidade» são, para Eduardo Oliveira, pontos essenciais para que o seu partido «prossiga dois objetivos: encontrar mecanismos que possam ser implementados pela Câmara Municipal, destinados a apoiar as empresas, e agregar informação relevante, que constitua uma visão realista sobre a retoma económica em Famalicão, encaminhando-a a entidades nacionais, a fim de serem implementadas as melhores estratégias para debelar os efeitos desta crise».

O PS de Famalicão continuará a desenvolver contactos com as forças vivas do concelho, para uma avaliação das condições de desenvolvimento do concelho, «em função das quais apresentará as suas propostas e dará os seus contributos para melhorar a qualidade de vida de todos», promete Eduardo Oliveira