PS Famalicão incentivou ao diálogo para ser alterada a decisão sobre as hortas urbanas

O PS Famalicão emitiu um comunicado em que aborda a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga relativamente à providência cautelar interposta pela Associação Famalicão em Transição, que levou à suspensão dos trabalhos de construção do CeNTI, um novo pavilhão do Citeve, nas hortas urbanas do Parque da Devesa. O partido apelou «à reversão dialogada do terreno das antigas hortas urbanas do Parque da Devesa» e incentivou a Câmara Municipal «a promover nas próximas horas uma reunião urgente entre a autora do requerimento da providência cautelar, a entidade requerida e o contrainteressado, assim como com todos os grupos políticos representados na Assembleia Municipal, para que se esgotem todas as possibilidades legais de reversão da situação».

O partido classificou a decisão do tribunal como um «estrondoso revés político». Adicionalmente, em comunicado, a oposição socialista afirmou que pretende que sejam acautelados «os interesses da comunidade, dos hortelãos e do próprio município, evitando que este, nomeadamente, corra o risco de ser chamado a pagar eventuais indemnizações ou a ter mais prejuízos por escusada litigância».