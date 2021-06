PS Famalicão cria inquérito para famalicenses ajudarem na construção do seu programa

Os famalicenses, através de um inquérito disponível no website da candidatura autárquica do PS, podem sugerir propostas sobre o presente e o futuro do concelho.

Desde este sábado, acessível em eduardoliveira21.pt. por enquanto o único conteúdo é mesmo este inquérito onde também são pedidas ideias e propostas para o programa eleitoral com que o PS se apresentará às Autárquicas deste ano.

No inquérito, que dispensa a identificação, os famalicenses são convidados a indicar quais as três prioridades da Câmara Municipal nos próximos anos. Cada pessoa pode avançar com os temas ou projetos que entender, mas o PS pré-selecionou 11 áreas, entre as quais se destacam a economia e apoio às empresas; criação de emprego; mobilidade e transportes; saúde e terceira idade; habitação social; educação; e mais transferências financeiras para as freguesias.

Às pessoas que colaborarem no inquérito e se identificarem, o PS Famalicão assegura que serão as primeiras a receber a versão final do programa eleitoral, assim como informações sobre as iniciativas da campanha e tomadas de posição do candidato a presidente da Câmara Municipal, Eduardo Oliveira.